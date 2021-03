Prvaki NHL so se prvič pokazali gledalcem

New York, 14. marca - Hokejisti Tampe so dobili nagrado za lansko osvojitev Stanleyevega pokala in uspešne igre v sezoni. Po dolgem času so imeli spodbudo v dvorani, saj si je tekmo proti Nashvillu prvič v sezoni lahko ogledalo 3800 gledalcev. Ti so videli zmago domače ekipe s 6:3, po gol in asistenco sta prispevala Blake Coleman in Tyler Johnson.