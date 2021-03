Prvi nosilec Garin in Bagnis v finalu na turnirju v Čilu

Santiago de Chile, 14. marca - Na teniškem turnirju ATP v Santiagu de Chile (272.700 evrov nagradnega sklada) bosta v finalu igrala Argentinec Facundo Bagnis in domačin Christian Garin. Slednji je prvi nosilec ter je v polfinalu ugnal Kolumbijca Daniela Galana s 6:4 in 6:3. V drugem, argentinskem polfinalu, pa je Bagnis presenetil osmega nosilca Federica Delbonisa s 7:5 in 6:3.