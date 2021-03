City strl Fulham, za prvaka potrebuje še 14 točk

London, 13. marca - Nogometaši Manchester Cityja se nezadržno bližajo naslovu državnega prvaka. Poraz na mestnem derbiju prejšnji vikend ni pustil posledic, po njem so že spet prišli do dveh zaporednih zmag. Danes so kljub ne posebej spektakularni predstavi v gosteh premagali Fulham s 3:0 in imajo ob dveh tekmah več 17 točk prednosti pred drugouvrščenim Unitedom.