Primorke grozile Calcitu in Novi KBM Braniku

Ljubljana, 13. marca - Čeprav so se odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branika na povratnih tekmah četrtfinala 1. DOL za ženske mučile z Ankaranom in Luko Koprom, pa so se vendarle z drugima zmagama pričakovano uvrstile v polfinale. Tam so se pridružile GEN-I Volleyju in Sip Šempetru, ki je danes prvi opravil svojo nalogo in gladko, s 3:0 ugnal Krim.