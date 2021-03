Pričakovana polfinalna para v 1. DOL za moške

Ljubljana, 13. marca - Merkur Maribor - Hiša na kolesih Triglav in ACH Volley - Calcit Volley sta polfinalna para 1. DOL. Polfinalisti so povratne četrtfinalne tekme dobili zanesljivo, Krka, Hoče in Panvita Pomgrad niso osvojili niti niza, enega pa si je v Kanalu priborila ekipa Hiše na kolesih Triglava.