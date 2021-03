Hadalin s številko 18, Kranjec s številko 36

Kranjska Gora, 13. marca - V Kranjski Gori so izpeljali žreb za nedeljski moški slalom, zadnjo tekmo za točke svetovnega pokala v alpskem smučanju pred finalom v Lenzerheideju v Švici. Na startu prve vožnje so tudi štirje Slovenci Štefan Hadalin s startno številko 18, Žan Kranjec s startno številko 36, Aljaž Dvornik s številko 53 in Tijan Marovt s številko 64.