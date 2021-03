Marseille po zmagi nad Brestom napredoval na peto mesto

Pariz, 13. marca - Nogometaši iz Marseilla so na današnji tekmi 29. kroga francoskega prvenstva premagali Brest s 3:1 in napredovali na peto mesto na lestvici. Na današnji prvi tekmi je St. Etienne v gosteh premagal Angers z 1:0, Reims in tretjeuvrščeni Lyon pa sta se že v petek razšla z neodločenim izidom 1:1.