Moške stopničke na domači strmini še del neuresničenih želja

Kranjska Gora, 13. marca - Na veleslalomski tekmi na pokalu Vitranc je tretje mesto 20. decembra 2001 zasedel Uroš Pavlovčič. Od tega dosežka letos mineva 20 let. In to bodo tudi po letošnjem jubilejnem tekmovanju pod Vitrancem ostale zadnje moške veleslalomske stopničke na domači tekmi za svetovni pokal alpskih smučarjev.