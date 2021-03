Moskva, 13. marca - Rokometašice Krima Mercatorja so na povratni tekmi osmine finala evropske lige prvakinj v Moskvi izgubile z domačo ekipo CSKA z 21:27 (11:14) in ostale brez napredovanja v četrtfinale. Na prvi tekmi v Ljubljani so slovenske rokometašice zmagale s 25:20.