Virtualno so se srečale slovenske podjetnice po svetu

Ljubljana, 13. marca - Lani ustanovljena Slovenska poslovna globalna povezava, ki želi povezati slovenske poslovneže v Južni Ameriki in po svetu, je v petek organizirala virtualno srečanje, namenjeno ženskam slovenskega rodu, ki so uspešne v gospodarstvu in na drugih področjih. Navzoče je nagovorila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.