Pismu petih premierjev glede cepiv proti covidu-19 se je pridružil še Plenković

Zagreb, 13. marca - Hrvaški premier Andrej Plenković se je pridružil predsednikom vlad Slovenije, Avstrije, Češke, Bolgarije in Latvije, ki so pozvali k čimprejšnjemu sklicu vrha EU zaradi nepravične porazdelitve cepiv proti covidu-19. V Bruslju so se na pismo odzvali s pojasnilom metodologije razdeljevanja in prst uperili nazaj na države članice.