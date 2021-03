Pogačar do skupnega vodstva po zmagi na kraljevski etapi

L'Aquila, 13. marca - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je z zmago na kraljevski etapi dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Dvaindvajsetletnik je na poti od Ternija do vrha vzpona na Prato di Tivo (148 km) ugnal Britanca Simona Yatesa in Kolumbijca Sergia Higuito.