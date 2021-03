Fajonova s podporo širšega vodstva stranke in ciljem zmage na volitvah

Ljubljana, 13. marca - Širše vodstvo SD je na današnjem posvetu o delovanju stranke strnilo vrste in odločno podprlo predsednico Tanjo Fajon v pripravah na naslednje volitve z ambicijo, da zmagajo. Fajonova je napovedala, da bodo naredili vse za to, da ljudem povrnejo zaupanje v politiko in socialno demokracijo. Izpostavila je še, da so vrata stranke odprta.