London: Kitajska ne spoštuje skupne deklaracije o Hongkongu

London/Hongkong, 13. marca - Ravnanje Pekinga po nedavni napovedi daljnosežnih sprememb hongkonškega volilnega sistema ni več v skladu s skupno izjavo britanske in kitajske vlade o vprašanju Hongkonga iz leta 1984, je danes ocenilo britansko zunanje ministrstvo. Ostro kritiko so izrazile tudi ZDA, EU in skupina G7.