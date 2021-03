Gornjeradgonska šola postala članica Mreže demokratičnih šol Sveta Evrope

Gornja Radgona, 13. marca - Osnovna šola Gornja Radgona je pred kratkim postala članica Mreže demokratičnih šol Sveta Evrope. Ta skozi projekte in načela promovira demokracijo, razvijanje aktivnega državljanstva in povezanih vrednot ter skozi vzgojo in izobraževanje vpliva na potek grajenja teh vrednot in načel, pravi ravnatelj Dejan Kokol.