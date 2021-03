Ameriška filmska akademija bo objavila nominacije za oskarje

Los Angeles, 15. marca - Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti bo danes objavila nominirance za oskarje. Do nominacije za najboljši film je upravičenih 366 filmov. Za nominacijo v najpomembnejši kategoriji morajo filmi sicer izpolnjevati več zahtev, kot so dolžina in prikazovanje v kinih, a so člani akademije tokrat kriterije zaradi pandemije nekoliko omilili.