Vreme: Povečini sončno, v notranjosti ponekod še nizka oblačnost

Ljubljana, 13. marca - Popoldne se bo oblačnost ponekod na severnem Primorskem in Notranjskem spet povečala. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bodo padavine najprej zajele kraje na severu in se čez dan razširile nad vso Slovenijo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.