Kralji tokrat praznih rok v Denverju

Denver, 13. marca - Slovenski zvezdnik lige NHL Anže Kopitar je z Los Angeles Kings gostoval v Denverju in ostal praznih rok. Hokejisti Colorado Avalanche so na domačem ledu zmagali z 2:0, čeprav se je v vrste kraljev po prestanem covidnem protokolu vrnil prvi vratar Calvin Peterson in zbral zanj rekordnih 44 obramb.