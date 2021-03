Demokratski kongresniki pripravljajo prenovo zakona o vojnih pooblastilih

Washington, 13. marca - Demokratski kongresniki so v petek naznanili, da pripravljajo zakon za prenovo avtorizacij za uporabo vojaške sile oziroma vojnih pooblastil, ki jih kongres podeljuje vladi, ta pa to potem izkorišča za nadaljevanje in širitve spopadov. Presenetljivo je to, da prenovo pripravlja stranka, katere predsednik je trenutno na oblasti.