Newyorškega guvernerja Cuoma k odstopu pozvala praktično vsa newyorška demokratska delegacija v zveznem kongresu

New York, 13. marca - Pozivom k odstopu newyorškega demokratskega guvernerja Andrewa Cuoma zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju žensk in napačnega poročanja o številu mrtvih zaradi novega koronavirusa v newyorških domovih za ostarele sta se v petek pridružila tudi oba zvezna senatorja iz New Yorka Chuck Schumer in Kirsten Gillibrandt.