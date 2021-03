Dobovec zabil 11 golov, Ptujčani poraženi

Ljubljana, 12. marca - V 1. slovenski futsalski ligi so končane prve četrtfinalne tekme. Doma so se zmag veselili Dobovec, Litija in KMN Bronx, v gosteh pa je bil uspešen Siliko. Vsi štirje nocojšnji zmagovalci so na pol poti do polfinala. Druge tekme četrtfinala bodo na sporedu 19. marca. V polfinale se ekipe uvrstijo po dveh zmagah.