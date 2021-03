Atalanta po zmagi nad Spezio po točkah ujela Juventus

Bergamo, 12. marca - Atalanta je po zmagi nad Spezio s 3:1 (0:0) v 27. krogu italijanskega nogometnega prvenstva po točkah ujela tretjeuvrščeni Juventus, ki ima dve tekmi manj in malenkost boljšo razliko v golih od zasedbe iz Bergama. Slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić je za Atalanto igral do 66. minute in prispeval podajo pri prvem golu Maria Pašalića.