Van der Poel ugnal goreča tekmeca, Pogačar skupno že peti

Perugia, 12. marca - Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja od Minticiana do Gualdo Tadina (219 km). V zahtevnem zaključku, ki je potekal nekoliko navkreber, je ugnal Belgijca Wouta Van Aerta in Italijana Davideja Ballerinija. Najboljši Slovenec je bil Tadej Pogačar na osmem mestu.