Počivalšek z vodstvom Safila in župani iskal rešitve ob napovedanem zaprtju tovarne

Ormož, 12. marca - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je popoldne v Ormožu obiskal podjetje Safilo, katerega italijanski lastniki so v četrtek napovedali zaprtje tovarne očal do junija, zaradi česar bo brez dela ostalo skoraj 560 ljudi. Kot je povedal po sestanku, se je z vodstvom podjetja pogovoril o možnostih in morebitnih rešitvah za zaposlene.