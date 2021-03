Več kot 40 držav zaradi Navalnega pred Svetom ZN za človekove pravice kritičnih do Rusije

Ženeva, 12. marca - Več kot 40 držav je danes na Svet ZN za človekove pravice naslovilo skupno izjavo, v kateri so obsodile "poslabšanje razmer na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin" v Rusiji. Opozorile so na nezakonito pridržanje opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in številne samovoljne aretacije njegovih podpornikov.