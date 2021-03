Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 3.)

Ljubljana, 12. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je slovenski premier Janez Janša pred prvo obletnico nastopa vlade dejal, da so v tem času 80 odstotkov svoje energije namenjali spopadu z epidemijo covida-19. Pisale so tudi, da je Slovenija januarja izvozila za skoraj 2,9 milijarde evrov blaga.