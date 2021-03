Mrakova in Macarolova SP končali na 15. mestu

Lajes, 12. marca - Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po petih dnevih svetovnega prvenstva v Vilamouri na Portugalskem tekmovanje končali na skupnem 15. mestu (119 točk) in se nista uvrstili v sobotno regato najboljše deseterice za medalje. V 11. in zadnji regati pred finalom sta bili najboljši na prvenstvu, zasedli sta drugo mesto.