Ob demontaži Marijinega znamenja v Radljah ob Dravi naleteli na zanimivo odkritje

Radlje ob Dravi, 14. marca - Potem ko je trg pred cerkvijo sv. Mihaela v Radljah ob Dravi z obnovo lani dobil svežo podobo, bodo restavrirali tudi zelo načeto Marijino znamenje, ki stoji pred cerkvijo. Preden so lani znamenje za približno pet let odpeljali v Ljubljano, so restavratorji naleteli tudi na zanimivo odkritje, med drugim kovinsko skrinjico s preperelo vsebino.