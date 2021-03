Slovenija zanimiva tudi za belgijske in nizozemske organizatorje potovanj

Ljubljana, 14. marca - Slovenska turistična organizacija (STO) je v minulem tednu izvedla spletni predstavitvi za belgijske in nizozemske organizatorje potovanj in turistične agente. Gostje iz držav Beneluksa na splošno izpostavljajo stroge zdravstvene in varnostne protokole kot pogoj, da se lahko počutijo varno in sproščeno na svojem potovanju.