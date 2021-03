Poklukar: Blagi stranski učinki do neke mere zaželeni, saj kažejo na odziv na cepljenje

Ljubljana, 12. marca - Blagi stranski učinki po cepljenju so do neke mere zaželeni, saj kažejo na odziv na cepivo, si pa želimo čim manjše, da ne pride do strahu med prebivalstvom, je danes dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Ob tem je poudaril, da po mnenju stroke ni nobenih zadržkov, da ne bi nadaljevali s strategijo cepljenja, tudi z uporabo cepiva AstraZenece.