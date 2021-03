Biden poudaril pomen indijsko-tihomorske regije

Washington, 12. marca - Ameriški predsednik Joe Biden je na virtualnem vrhu z voditelji Indije, Avstralije in Japonske poudaril, da je indijsko-tihomorska regija ključnega pomena za prihodnost vseh naštetih držav in sveta. Gre za ključne države za ZDA za soočanje z naraščanjem vojaške in gospodarske moči Kitajske.