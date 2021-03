Kozlovičeva ob obisku Velenja in Šmartnega ob Paki poudarila pomen probacijskih nalog

Velenje/Šmartno ob Paki, 12. marca - Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je danes obiskala Velenje in Šmartno ob Paki. Seznanila se je z delom izvajalcev sankcij in velenjskega okrajnega sodišča. Med drugim je na obisku Kozlovičeva poudarila pomen probacijskih nalog in sodelovanja lokalne skupnosti ter ponovne integracije v okolje, piše na spletni strani ministrstva.