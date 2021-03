Hrvaški mediji napovedujejo uvedbo plačljivih vsebin na spletu

Zagreb, 13. marca - Vodilni hrvaški časopisi, kot so 24 sata, Večernji list in Jutarnji list ter nekateri novičarski portali, napovedujejo, da bodo kmalu začeli zaračunavati del svojih vsebin na spletu. Večinoma bodo za zaklenili vsebine, ki jih označujejo kot atraktivne in ekskluzivne prispevke.