AstraZeneca morala znova stopiti v bran svojemu cepivu

pripravila Vesna Rakovec Bernard

Ljubljana, 12. marca - Ob vse daljšem seznamu držav, ki so se zaradi krvnih strdkov odločile prekiniti uporabo cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZenece, mu je to moralo znova stopiti v bran. Zapleti, povezani z AstraZeneco, se vrstijo: od napovedi manjših dobav EU do opozoril Evropske agencije za zdravila (Ema) o novih stranskih učinkih.