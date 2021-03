Roglič z drugo etapno zmago do večje prednosti v seštevku

Nica, 12. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec šeste etape na kolesarski dirki svetovne serije Pariz - Nica od Brignolesa do Biota (202,4 km). V zahtevnem zaključku je bil hitrejši od Francoza Christopha Laporta in Avstralca Michaela Matthewsa. V skupnem seštevku je še povišal prednost pred zasledovalci.