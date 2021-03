SBI TOP v minulem tednu obstal na mestu

Ljubljana, 12. marca - Vlagatelji na ljubljanski borzi so lahko z minulim trgovalnim tednom le delno zadovoljni. Indeks SBI TOP se je minimalno premaknil, saj je minuli petek končal na ravni 990,17 točke, danes pa pri 990,11 točke. Njegovo rast so zavirale najbolj prometne delnice Krke, ki so se pocenile za 1,45 odstotka.