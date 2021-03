V nesreči na pomurski avtocesti udeležena tri vozila, štiri osebe huje poškodovane

Maribor, 12. marca - V prometni nesreči na pomurski avtocesti pri predoru Cenkova, zaradi katere je bila dopoldne avtocesta na tem odseku več ur zaprta, so se štiri osebe huje poškodovale, dve pa lažje. V nesreči, ki se je zgodila zgodaj zjutraj, so bila udeležena kombinirano vozilo ter manjše in večje tovorno vozilo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.