SBI TOP pridobil 0,22 odstotka

Ljubljana, 12. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,22 odstotka in se ustalil pri 990,11 točke. Njegovo rast so zavirale delnice Krke, ki so bile s 360.000 evri prometa najprometnejše in so se edine med blue chipi pocenile. Borzni posredniki so opravili za 818.396 evrov prometa.