Novomeški svetniki predvsem o prostorskem urejanju in podražitvi vrtcev

Novo mesto, 12. marca - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji sprejeli spremenjeni lokacijski načrt za območje Brusnic, po prvi obravnavi so potrdili spremembe občinskega prostorskega načrta za Novi trg in razvojne usmeritve za območje Drgančevja. Dokončno so potrdili podražitev vrtcev za nekaj več kot štiri odstotke.