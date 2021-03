Skupščina Fortenove potrdila sklepe za olajšanje prenosa Mercatorja na hrvaško skupino

Zagreb, 12. marca - Delničarji hrvaške mešane skupine Fortenova so na današnji skupščini potrdili sklepe, ki se nanašajo na največjega slovenskega trgovca Mercator, so sporočili iz Fortenove. Podprli so tako npr. rešitev, po kateri bo prek poplačila dolgov do bank Mercator po številnih zapletih kmalu lahko prešel s finančno nasedlega Agrokorja pod okrilje Fortenove.