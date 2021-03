Ob 80. obletnici Bertoluccijevega rojstva tudi njegova biografija

Rim, 15. marca - V torek bo minilo 80 let od rojstva priznanega italijanskega filmskega režiserja Bernarda Bertoluccija, ki je med drugim režiral filme, kot so Konformist, Zadnji tango v Parizu, Zadnji kitajski cesar, Čaj v Sahari in Mali Buda. Ob obletnici se bodo leta 2018 preminulemu režiserju v založbi La Nave di Teseo poklonili z izdajo njegove avtobiografije.