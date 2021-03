Na ESS obljube o boljši vključenosti v pripravo načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 12. marca - Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so se danes med drugim seznanili s predlogom načrta za okrevanje in odpornost, vladna stran pa jim je zagotovila tudi boljšo vključenost v nastajanje dokumenta. O ustanovitvi pogajalske skupine ESS za pripravo zakona o urejanju trga dela in zakona o socialno varstvenih prispevkih bodo odločali na dopisni seji.