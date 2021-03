Ema za uvrstitev hude alergijske reakcije med stranske učinke cepiva AstraZenece

Amsterdam, 12. marca - Hudo alergijsko reakcijo oziroma anafilaksijo je treba dodati k možnim stranskim učinkom cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca, je danes sporočila Evropska agencija za zdravila (Ema). To so priporočili, potem ko so ugotovili verjetno povezavo hude alergijske reakcije in cepiva v več primerih v Združenem kraljestvu.