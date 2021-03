Ljubljana, 12. marca - Policija svari pred tatvinami na gradbiščih in vlomi v delovna vozila. Vrednejših predmetov ne smemo puščati na vidnih mestih v vozilih, odklenjenih delavnicah, skladiščih ali nezavarovanih gradbiščih. Lastniki dostavnih in delovnih vozil pa naj poskrbijo za dodatno varovanje, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.