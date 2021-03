V obalno-kraški regiji dovoljeno sklepanje zakonskih in partnerskih zvez brez gostov

Ljubljana, 12. marca - Minister za delo Janez Cigler Kralj je z dopisom vse upravne enote v Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez ob pogoju, da je pri sklenitvi prisotnih največ deset oseb, v obalno-kraški regiji pa največ tri oziroma štiri osebe, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti