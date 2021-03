Na območju Dolnjega Lakoša se je lažno izdajal za predstavnika Rdečega križa

Lendava, 12. marca - Policisti lendavske policijske postaje so bili seznanjeni, da se je neznani moški na območju Dolnjega Lakoša lažno izdajal za predstavnika Rdečega križa. Ko je starejša oseba želela poklicati policijo, pa se je odpeljal. Policija ljudi poziva k previdnosti in svetuje, da v bivališča ne spuščajo neznancev in naj ne nasedajo lažnim obljubam.