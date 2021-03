KPK z novim sistemskim pojasnilom o lobiranju

Ljubljana, 12. marca - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v luči lani sprejete novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki uvaja nekatere spremembe in novosti za zavezance ter njihove obveznosti, sprejela novo sistemsko pojasnilo o lobiranju. To bo začelo veljati v ponedeljek in bo nadomestilo dosedanji dokument, so sporočili.