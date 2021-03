Pogrešajo 99-letno Veroniko Draga iz Ljubljane

Ljubljana, 12. marca - Ljubljanske policiste so danes obvestili, da je iz doma starejših občanov v centru Ljubljane neznano kam odšla 99-letna Veronika Draga iz Ljubljane. Pogrešano so nazadnje videli danes okoli 8.30 na območju Tabora. Pogrešana je suhe postave, visoka okoli 150 centimetrov, ima sive srednje dolge lase in hodi s pomočjo hojce na koleščkih.