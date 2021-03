30 let Slovenije: Cene od osamosvojitve porasle za 1500 odstotkov

Ljubljana, 27. marca - V prvih letih samostojnosti se je Slovenija spopadala z visoko stopnjo inflacije. Trajalo je pet let, da je letno rast cen življenjskih potrebščin obvladala pod deset odstotkov, in nato še deset let, da je ta padla pod dva odstotka. Konec leta 2020 so bile cene od tistih sredi leta 1991 višje za okoli 1500 odstotkov.