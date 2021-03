WHO: Za prekinitev cepljenja s cepivom AstraZenece ni razlogov

Ženeva/Ottawa/Berlin, 12. marca - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da za prekinitev uporabe cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca ni razlogov. Do prekinitve uporabe tega cepiva v nekaterih državah je bil kritičen nemški minister za zdravje Jens Spahn, kanadske oblasti pa so sporočile, da je cepivo varno.